'AF-KLM bekijkt andere opties dan Capron'

Beste Bonost, je hoeft toch geen helderziende te zijn om te zien dat het helemaal mis gaat daar? het personeel is nu even stil maar let maar op; zodra het woord staken nog eens valt klapt het aandeel volledig in elkaar.Ik begrijp aan je opmerking dat je zelf nog aandelen Air France bezit en dat het natuurlijk niet leuk is om met verlies te verkopen of/en opties..

Tip van mij: weg ermee.