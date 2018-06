Damrak begint met verlies

Gepubliceerd op | Views: 716

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het rood na de sterke koerswinsten op vrijdag. De escalatie van het internationale handelsconflict drukte op het beurssentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de min op 556,90 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 791,87 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in. De beurs in Istanbul steeg 0,8 procent na de verkiezingszege van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

ING verloor 1,2 procent bij de hoofdfondsen. De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar meer informatie te krijgen waarmee ook meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal.