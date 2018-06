Turkse lira wint na verkiezingszege Erdogan

Gepubliceerd op | Views: 596

ISTANBUL (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse lira profiteert van de verkiezingszege van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Daarmee komt een einde aan een periode van politieke onzekerheid die de munt verder omlaag had geduwd. Maandagochtend klom de lira tot 1,9 procent ten opzichte van de dollar.

In de aanloop naar de verkiezingen gaven de peilingen aan dat een overwinning van Erdogan verre van zeker was. Beleggers waren daardoor bang dat er een tweede ronde zou moeten komen die tot langere onzekerheid zou leiden. Ook was er de mogelijkheid dat de AKP-partij van Erdogan haar meerderheid in het parlement kwijt zou raken, wat het regeren moeizamer zou maken.

De blik van beleggers kan nu weer naar het beleid van de Turkse regering. Erdogan wilde eerder dit jaar renteverhogingen tegenhouden die volgens veel beleggers nodig waren om de snel groeiende economie af te koelen. Daardoor daalde de lira hard. Uiteindelijk verhoogde de Turkse centrale bank de rente met 0,5 procent sinds april, maar er blijven vragen over de onafhankelijkheid van de bank.