'AEX begint week met verlies'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting met verlies. Ook de andere beursgraadmeters in Europa lijken lager te openen na de stevige winsten van vrijdag. De beursweek wordt gedomineerd door een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers. Verder houden beleggers de blik gericht op de internationale handelsspanningen.

De Amerikaanse president Donald Trump zou van plan zijn om de handelsoorlog met China nog verder te laten escaleren door beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven. Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld ICT, luchtvaart, elektrische auto's, robots, farmacie en biotechnologie. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zou eind deze week met de plannen naar buiten komen.

Op het Damrak staat Takeaway.com in de schijnwerpers. Volgens het Financieele Dagblad (FD) willen grote internationale maaltijdbestelsites in Nederland de slag aangaan met marktleider Thuisbezorgd.nl, onderdeel van het beursgenoteerde Takeaway.com.

Onderzoek

ING maakte bekend dat de uitkomst van een onderzoek door de Nederlandse autoriteiten naar onder meer witwassen en corruptie bij de bank langer op zich laat wachten. Ook heeft ING een gerelateerd informatieverzoek ontvangen van de Amerikaanse autoriteiten. De boetes kunnen volgens de bank significant zijn.

Index Ventures, de grootste aandeelhouder van betaalbedrijf Adyen, heeft naar eigen zeggen geen enkele druk uitgeoefend om het bedrijf naar de beurs te brengen. ,,Wij hebben met tegenzin verkocht'', aldus oprichter Neil Rimer van Index Ventures in een gesprek met het FD.

AirFrance-KLM

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire ziet graag zo snel mogelijk een besluit over een nieuwe bestuursvoorzitter voor Air France-KLM. Hij hoopt dat binnen enkele weken een naam bekend zal worden. Vrijdag werd door de Franse krant La Tribune gemeld dat Air France-KLM de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philippe Capron, in het vizier heeft om de nieuwe topman te worden.

De Europese beurzen gingen vrijdag met stevige winst het weekeinde in. De AEX-index steeg 1,4 procent tot 560,34 punten en de MidKap klom 1,5 procent tot 798,57 punten. Parijs en Londen kregen er tot 1,7 procent bij, Frankfurt won 0,5 procent. In New York werden overwegend kleine winsten geboekt.

De euro bleef onveranderd op 1,1637 dollar. De olieprijzen zakten na de sterke opmars van voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 68,39 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 74,26 dollar per vat.