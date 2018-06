Nikkei lager na escalatie handelsconflict

Gepubliceerd op | Views: 843

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De escalatie van het handelsconflict tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China zorgde voor terughoudendheid onder beleggers. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent lager op 22.338,15 punten. Retailer Fast Retailing en telecomconcern Softbank, twee zwaargewichten in de Japanse hoofdindex, daalden 1 en 2,4 procent. De oliegerelateerde bedrijven waren daarentegen in trek na de sterke stijging van de olieprijzen op vrijdag. Olieproducent Inpex won 1,8 procent.

Het geplaagde Japanse technologieconcern Sharp zakte ruim 5 procent en bereikte het laagste niveau sinds december 2016. Het bedrijf kondigde aan 78,4 miljoen aandelen uit te geven om geld op te halen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,6 procent. De Amerikaanse president Donald Trump zou van plan zijn om de handelsoorlog met China nog verder te laten escaleren door beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent en de Kospi in Seoul ging licht omlaag.