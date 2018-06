OCI begint met productie in nieuwe fabriek VS

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - OCI begint met de productie van methanol in de fabriek die het samen met Consolidated Energy Limited (CEL) in de Amerikaanse staat Texas opzette. De Natgasoline-fabriek in Beaumont is goed voor de productie van 5000 ton methanol per dag, wat neerkomt op 1,8 miljoen ton per jaar.

De komende week wordt de productie stapsgewijs opgevoerd. Volgens OCI gaat het op de grootste methanolfabriek in de Verenigde Staten.