'Aandeelhouder Adyen verkocht met tegenzin'

Gepubliceerd op | Views: 1.604

AMSTERDAM (AFN) - Index Ventures, de grootste aandeelhouder van betaalbedrijf Adyen, heeft naar eigen zeggen geen enkele druk uitgeoefend om het bedrijf naar de beurs te brengen. ,,Wij hebben met tegenzin verkocht'', aldus oprichter Neil Rimer van Index Ventures in een gesprek met het Financieele Dagblad (FD).

,,Het was voor de oprichters een logisch moment om naar de beurs te gaan. Als aandeelhouder moet je dan wel mee in de verkoop. Het een kan het ander niet uitsluiten. Wij hebben nooit aangedrongen op een beursgang. Als een bedrijf heel winstgevend is en er is geen behoefte aan cash, dan hoef je niet veel naar de beurs te brengen. Wij hebben met tegenzin verkocht', aldus de investeerder.

De uitspraak van Rimer is volgens de krant opmerkelijk. Het FD wijst er daarbij op dat een aantal grote aandeelhouders in Adyen, waaronder General Atlantic, hun belang in het bedrijf wilden verzilveren. Het zou de plannen voor de beursgang in een stroomversnelling gebracht hebben.