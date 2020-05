'ECB komt waarschijnlijk met meer coronasteun'

Nou geweldig nieuws .



er is ruimte om te innoveren en "snel en krachtig te handelen",



Als het aan Villeroy ligt zouden onder meer de geldende limieten van het opkoopprogramma verder moeten worden versoepeld. "Het is in de naam van ons mandaat dat we hoogstwaarschijnlijk nog verder moeten gaan", stelde hij in een toespraak.