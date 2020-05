Europese beurzen beginnen week met winst

Gepubliceerd op | Views: 1.057 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Ook de andere Europese aandelenbeurzen zaten in de lift en de koerswinsten liepen in de loop van de dag duidelijk op. De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China werden daarbij aan de kant geschoven.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent hoger op 532,82 punten. De MidKap won 1,7 procent tot 706,32 punten. De beurs in Parijs steeg 2,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 2,9 procent. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie toonde in mei wat herstel, na een absoluut dieptepunt in april. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Londen en New York dicht zijn.

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van bijna 8 procent. De meeste hoofdfondsen wonnen terrein. ABN AMRO sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

BAM

BAM won daarnaast ruim 3 procent de Duitse dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft als onderdeel van een consortium een metroklus in Düsseldorf binnengesleept. De onderneming gaat in opdracht van de stad aan de slag met metrolijn U81 die het centraal station van Düsseldorf verbindt met de luchthaven. Fugro kreeg er op zijn beurt bijna 3 procent bij. De bodemonderzoeker heeft de eerste betaling ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN).

Elders in Europa trokken Duitse bedrijven de aandacht. In Frankfurt dikte Bayer bijna 8 procent aan. Het Duitse chemieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg overeenstemming bereikt over een schikking met het merendeel van de mensen die het bedrijf hebben aangeklaagd vanwege het bestrijdingsmiddel Roundup. Het middel glyfosaat in Roundup zou kankerverwekkend zijn en dat bezorgde Bayer zo'n 125.000 rechtszaken van slachtoffers.

Lufthansa

Lufthansa won 7,5 procent. Het bestuur van het bedrijf een de regering in Berlijn zijn het eens te zijn geworden over een pakket maatregelen om de Duitse luchtvaartreus door de crisis te loodsen. Daarmee is zo'n 9 miljard euro gemoeid. Duitsland neemt onder meer een belang van 20 procent in Lufthansa.

De euro was 1,0896 dollar waard, vrijwel evenveel als bij het slot op vrijdag . Een vat Amerikaanse olie werd bijna 2 procent duurder op 33,90 dollar. Brentolie kostte ook een kleine 2 procent meer, op 35,74 dollar.