CPB: afname wereldhandel in maart nog beperkt

"DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel was in maart onder druk van de coronacrisis 1,4 procent lager dan in februari, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Deze daling is nauwelijks groter dan in januari en februari, toen de wereldhandel ook al gemiddeld met 1,2 procent afnam."



Betekent dit dat we zelfs zonder de Coronacrisis al richting een dalende trend waren?