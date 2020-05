Wall Street dicht vanwege Memorial Day

Gepubliceerd op | Views: 579

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege de viering van Memorial Day. Op die dag worden gesneuvelde Amerikaanse soldaten herdacht. De handel op Wall Street zal dinsdag weer aanvangen.

Vrijdag ging Wall Street de dag uit met vrij beperkte koersuitslagen. Beleggers hielden rekening met toenemende internationale spanningen nu China zijn grip op Hongkong wil vergroten en onder meer de Verenigde Staten met stappen dreigden daarover. Tegelijkertijd hintten verschillende Amerikaanse staten op de versoepeling van maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag nagenoeg vlak op 24.465,16 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2955,45 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 9324,59 punten.

Later deze week zal de focus op New Yorkse beurzen uitgaan naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten bereikt naar verwachting binnenkort 100.000. Verder is er vooral aandacht voor het geopolitieke conflict tussen Washington en Peking en de nieuwste cijfers op donderdag over het aantal Amerikanen die hun baan door de crisis zijn kwijtgeraakt.