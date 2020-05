5G-netwerk mag van rechtbank worden uitgerold

Ik had eigenlijk al een verzoek verwacht vanuit de overheid richting een publicatie censuur. Elke berichtgeving over een in de fik gestoken zendmast is natuurlijk bevestiging voor de acties van dit leger idioten.

Misschien is dit verzoek al uitgevaardigd, maar censuur beschouwen ze natuurlijk weer als bevestiging dat die duivelse overheid iedereen als makke schapen naar het slachthuis wil hebben. Zucht.