5G-netwerk mag van rechtbank worden uitgerold

WI-FI, 4G en 5G zijn schadelijk voor de gezondheid.



Dit is het nieuwe Astbest.



In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.



“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.



www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetensc...





"Eén van de initiatiefnemers is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden." Is dat de Dr. L. Hardell die niet zo goed weet hoe hij methodisch onderzoek moet uitvoeren? en.wikipedia.org/wiki/Lennart_Hardell Als bron wordt dit (https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm) onderzoek aangehaald. Een onderzoek naar de effecten op ratten, waarbij de straling 20 tot 75 keer zo hoog is als bij een GSM, met een langere blootstelling dan bij mensen onder normaal gebruik met een kleine n (populatie) en een discutabel gebruik van een controlegroep. Daaruit blijkt dat er een minimale verhoogde kans is op tumoren.Kleine tip voor op het internet: scholar.google.com geeft vaak meer bruikbare artikelen en onderzoeken dan een shady website in de donkere krochten van het internet.