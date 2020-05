Europese beurzen winnen terrein

Gepubliceerd op | Views: 1.179 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China werden daarbij aan de kant geschoven. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Londen en New York dicht zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent hoger op 529,55 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 701,03 punten. De beurs in Parijs steeg 1,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 1,7 procent. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie toonde in mei wat herstel, na een absoluut dieptepunt in april.

De nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien verklaarde zondag dat de Verenigde Staten mogelijk sancties zullen opleggen tegen China als dat land ervoor kiest de omstreden veiligheidswet in Hongkong door te voeren. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagde dit weekend over 'een politiek virus' dat in de VS heerst en waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog.

Unibail-Rodamco-Westfield

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van dik 6 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 1 procent. In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 6,5 procent. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler met een min van 1,2 procent.

Fugro won meer dan 2 procent. De bodemonderzoeker heeft de eerste betaling ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om zijn schulden te verminderen.

Bayer

In Frankfurt dikte Bayer 7 procent aan. Het Duitse chemieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg overeenstemming bereikt over een schikking met het merendeel van de mensen die het bedrijf hebben aangeklaagd vanwege het bestrijdingsmiddel Roundup. Het middel glyfosaat in Roundup zou kankerverwekkend zijn en dat bezorgde Bayer zo'n 125.000 rechtszaken van slachtoffers.

Deutsche Bank won ruim 1 procent. Volgens zakenkrant Financial Times heeft de grootste bank van Duitsland honderden van zijn topmanagers gevraagd vrijwillig af te zien van één maandsalaris.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,0896 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 33,48 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 35,14 dollar.