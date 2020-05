Kiadis Pharma presenteert gegevens over NK-celtherapie

Gepubliceerd op | Views: 1.707

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma presenteert eind deze week gegevens over zijn NK-celtherapie op het congres van de International Society of Cell & Gene Therapy (ISCT). Het bedrijf maakte bekend dat een samenvatting is geaccepteerd.

Kiadis presenteert de komende tijd ook over zijn therapie met zogeheten Natural Killer-cellen voor een congres van de Amerikaanse oncologenvereniging ASCO en het congres van Europese vereniging van Hematologen (EHA).