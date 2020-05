'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.677

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag met winst te beginnen aan de laatste week van mei. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. Beleggers staan voor een relatief rustig begin van de week met weinig richtinggevende cijfers op de agenda. Daarnaast zijn de belangrijke financiële markten in Londen en New York de hele dag gesloten.

Verder gaat de aandacht uit naar de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien verklaarde zondag dat de Verenigde Staten mogelijk sancties zullen opleggen aan China als dat land ervoor kiest de omstreden veiligheidswet in te voeren om meer grip te krijgen op het autonome Hongkong. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagde dit weekend over 'een politiek virus' dat in de VS heerst en waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog.

Op het Damrak liet bodemonderzoeker Fugro weten de eerste betaling te hebben ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). Fugro ontving 17,3 miljoen dollar van de transactie, die al vorig jaar werd aangekondigd. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om zijn schulden te verminderen.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De Franse minister van Milieu Élisabeth Borne zei in een interview met France Inter Radio dat Air France sterk zal moeten snijden in zijn binnenlandse vluchten in Frankrijk, in ruil voor de staatssteun die de luchtvaartmaatschappij krijgt.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland heeft volgens zakenkrant Financial Times honderden van zijn topmanagers gevraagd vrijwillig af te zien van één maandsalaris. Het financieel concern deed de oproep om "solidariteit" te tonen nu het coronavirus de Duitse economie hard raakt. Topman Christian Sewing en andere bestuursleden van de bank maakten eerder al bekend hun vaste salaris voor één maand op te geven.

0,3 procent hoger

De Europese beurzen bleven vrijdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 524,38 en de MidKap verloor een fractie tot 694,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent. Ook Wall Street ging met kleine koersuitslagen het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg vlak op 24.465,16 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,0886 dollar waard tegen 1,0897 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 33,41 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 35,13 dollar.