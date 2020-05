Hoop op nieuw steunpakket stuwt Nikkei

Japan is het bewijs dat een oneindig draaiende geldpers prima kan werken. Je vraagt je bijna af, waarom nog werken? Print gewoon voor iedereen een basisinkomen en klaar.

Oh, nee, dat is niet de bedoeling.......dit uit lucht gecreeerde geld is voor de elite. De massa moet gehoorzaam blijven en dus hoe armer hoe beter. Met dit beleid en de geldpers wordt het verschil arm en rijk steeds groter. Maar wat het Japanse beleid vooral bewijst, dat het nog jaren kan duren voor de bubble barst. De hele wereld gaat dit zelfde beleid uitvoeren, Europa, China en Amerika etc. Tot uiteindelijk iedereen denkt nog meer te kunnen printen als de grootste leider allertijden....Robert Mugabe....of toch niet....waarom liep dit niet goed af?

Heeft het iets met, het sprookje de nieuwe kleren van de keizer, te maken.....zolang we er maar in geloven!