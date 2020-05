Fugro krijgt eerste betaling voor verkoop belang HMN

Gepubliceerd op | Views: 1.845

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft de eerste betaling ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). HMN is een samenwerkingsverband van de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine Group (GMG), waarin Fugro eerder investeerde. GMG verkoopt een minderheidsbelang in HMN aan Hengtong Optic-Electric.

Fugro ontving 17,3 miljoen dollar van de transactie, die al vorig jaar werd aangekondigd. Toen was Fugro indirect goed voor ongeveer 33 miljoen dollar aan aandelen in HMN. Het resterende belang wordt nog behouden onder een putoptie-overeenkomst van twee jaar. Daarvan wordt momenteel een opbrengst van 10 tot 15 miljoen dollar verwacht, laat de bodemonderzoeker weten. Fugro wil de opbrengst gebruiken om zijn schulden te verminderen.

De betaling komt bovenop de miljoenen die Fugro in het eerste kwartaal kreeg voor de desinvestering van zijn belang in GMG.