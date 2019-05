Heksen jacht.



Ik verzet mij tegen dit soort praktijken als er niks bewezen is en alleen maar aantijgingen.



Lijkt WOII.



Of het nu mensen of bedrijven zijn. Wij leven in een rechtstaat.

Kranten schrijven onzin en ze zouden objectief moeten blijven.

Trouw gaat blijkbaar ook met de meute mee doen en bedrijven pinnen op iets wat niet bewezen is.



Propoganda... daardoor zijn de joden vergast en vermoord.



Of het mensen of bedrijven. Je brengt laster en direct worden de medewerkers het slachtoffer van heksenjacht.