'WeTransfer wil naar de beurs'

AMSTERDAM (AFN) - Bestandenuitwisseldienst WeTransfer wil binnen enkele jaren naar de beurs. Dat heeft topman Gordon Willoughby van het Nederlandse bedrijf tegen RTL Z gezegd. ,,Zoals we er nu voor staan denk ik dat het mogelijk is dat we met een jaar of twee, drie naar de beurs gaan'', aldus de bestuurder.

Het in 2009 opgerichte WeTransfer maakt het mogelijk om grote bestanden te versturen. Het bedrijf verdient geld aan advertenties en aan een betaalde premiumversie van de dienst.