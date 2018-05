Wereldhandel verder omlaag in maart

Gepubliceerd op | Views: 223

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in maart met 1,2 procent afgenomen ten opzichte van februari. Dat blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In februari ging de wereldhandel nog met een herziene 0,7 procent omlaag.

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het wereldhandelsvolume met 1,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In de laatste drie maanden van 2017 steeg het wereldhandelsvolume met 1,1 procent op kwartaalbasis.

De wereldwijde industriële productie groeide in maart met 0,3 procent op maandbasis, tegen 0,1 procent in februari. De groei voor de eerste drie maanden van 2018 was 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, vrijwel gelijk aan de stijging van 1 procent in het het laatste kwartaal van 2017.