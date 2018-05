Britse waakhond scherp op cryptomarkt

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse financiële toezichthouder doet onderzoek naar 24 bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta. Ook zijn er op basis van klokkenluiders dit jaar al verschillende onderzoeken geopend naar financieringen via Initial Coin Offerings (ICO's), een soort beursgangen voor cryptomunten die raakvlakken hebben met crowdfunding.

Dat meldt zakenkrant Financial Times. Investeerders krijgen bij een ICO in ruil voor hun geld een nieuwe soort digitaal geld. In die wereld gingen vorig jaar miljarden dollars om. Volgens de krant bekijkt waakhond Financial Conduct Authority (FCA) of de bedrijven in onder meer de Londense City activiteiten uitvoeren die onder de toezichtregels vallen.

Hoewel de FCA formeel geen toezichthoudende functie heeft op het vlak van digitale valuta, kan het wel toezien bij de handel in financiële producten gerelateerd aan digitale valuta's. Het gaat om complexe financiële producten waarmee beleggers kunnen speculeren op prijsbewegingen van cryptomunten zoals bitcoin, zonder die daadwerkelijk te bezitten.