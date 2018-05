De schuldenberg van Griekenland is nu hoger dan tijdens de crises. Maar ook de schulden van veel andere Europese landen zijn nu hoger dan tijdens het uitbreken van de crises. Het enigste verschil is nu, dat de rente over de schulden betaalbaar is geworden vanwege de lage rente. De vulkaan van schulden is nu slapende maar zodra de rente weer gaat stijgen zal die vulkaan weer uitbarsten en begint alle ellende weer opnieuw.

Er zijn ook zat ontwikkelingen gaande in de wereld die de rente omhoog kunnen laten schieten. De Engelse weten nu wat de rekening is, wij moeten maar afwachten wat de rekening gaat worden als die vulkaan weer uitbarst.