(ABM FN) De orders in de Duitse bouw zijn in maart gedaald. Dit maakte het Duitse bureau voor de statistiek vrijdag bekend.



De orders daalden, aangepast voor kalendereffecten, met 15,1 procent ten opzichte van februari.



Door: ABM Financial News.