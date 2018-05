Gepubliceerd op | Views: 410

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden hoger. De geopolitieke spanningen namen iets af nadat Noord-Korea liet weten nog altijd bereid te zijn tot een ontmoeting met de Verenigde Staten. Het afblazen van de top tussen beide landen door president Donald Trump zorgde een dag eerder voor verliezen op de beurzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de plus op 564,30 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 799,65 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van ruim 1 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice sloot de rij met een min van 1,4 procent. In de MidKap stond Takeaway aan kop met een plus van 0,9 procent. Hekkensluiter was Wereldhave met een verlies van 0,2 procent.