Meer aandacht Value8 voor aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 279 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - Value8 gaat meer doen om aandeelhouders tevreden te stellen. De investeerder heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren goeddeels voldaan aan de eigen doelstellingen. Maar qua uitkering aan aandeelhouders bleef Value8 wat achter. Daar wil het bedrijf verandering in aanbrengen.

In het plan Focus 2018 dat in 2012 uit de doeken werd gedaan mikte de beursgenoteerde investeerder onder meer op een verdubbeling in omvang. Ten opzichte van 2012 viel de omzet van Value8 in 2017 met 628 miljoen euro ruim zes keer hoger uit. Qua personeelsbestand is in die periode sprake van een verviervoudiging. Ook het eigen vermogen steeg aanzienlijk. Dit was in 2012 nog 18,8 miljoen euro, tegen 79,3 miljoen euro eind 2017.

De total shareholder return (dividend- plus koersrendement) bleef qua groei wat achter. Hier was sprake van 2,8 procent per jaar. Deze stijging is lager dan de ontwikkeling van de AEX-index in dezelfde periode, aldus Value8. Hier is volgens de investeerder ruimte voor verbetering.

Value8 komt naar verwachting op 29 mei met een handelsupdate.