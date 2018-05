Dit is een goede ontwikkeling, NN zal merken dat klanten langer bij hun blijven, als Er marktconform gewerkt word.

Bovendien is alles trasparant met internet.

NN heeft goede belegprodukten.

Ik heb een hypotheek uit 2014 en heb afgelost.

Zaak is het dat ze SOEPEL.

en binnen redelijke termijn, openheid van zaken geven. De consument Kan ook rekenen.