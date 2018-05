Gepubliceerd op | Views: 260

ANTWERPEN (AFN) - De Belgische baggeraar en offshoredienstverlener DEME heeft in het eerste kwartaal de omzet flink zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van moederbedrijf Ackermans & Van Haaren.

De concurrent van Nederlandse bedrijven als Boskalis, Van Oord en Sif zette voor 590,7 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 15 procent meer dan in de eerste verslagperiode van vorig jaar. DEME plukt steeds meer de vruchten van zijn activiteiten op het gebied van windenergie. Die maakten in het afgelopen kwartaal ongeveer de helft van de groepsomzet uit.

Aan het eind van het kwartaal bedroeg het orderboek van DEME bijna 3,4 miljard euro.