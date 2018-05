Gepubliceerd op | Views: 478 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR neemt Landgoed Junne over van Delta Lloyd, dat zelf vorig jaar werd overgenomen door NN Group. Dat bleek vrijdag. Het landgoed in de buurt van het Overijsselse Ommen is met circa 1047 hectare een van de grotere particuliere landgoederen van het land. De overnamesom is bijna 25,3 miljoen euro.

Landgoed Junne bestaat voor 70 procent uit bosgebied. Zo'n 22 procent van de grond is landbouwgrond en het overige deel van het landgoed bestaat uit natuur- en recreatiegebied. Landgoed Junne maakt onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied waar veel recreatie plaatsvindt. Er lopen fiets- en wandelroutes door het gebied, zoals het Pieterpad.

ASR is naar eigen zeggen met een portefeuille van ongeveer 37.000 hectare grond de grootste private eigenaar van landbouwgrond in Nederland. Behalve landbouwgrond heeft ASR ook landgoederen en golfterreinen in eigendom. De landelijk vastgoedportefeuille wordt beheerd door ASR real estate.