Wall Street zet opmars voort

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York sloten donderdag eensgezind hoger. Daarmee kreeg de winstreeks op Wall Street van de afgelopen dagen een verder vervolg. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van enkele grote bedrijven. Verder was er aandacht voor de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie met een winst van 0,3 procent op 21.082,95 punten. De bredere S&P 500 sloot 0,4 procent hoger op 2415,07 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij en eindigde op 6205,26 punten.

De olieprijs stond gedurende de sessie stevig onder druk. Oliekartel OPEC en andere landen werden het eens over een verlenging van de productieverlaging tot eind maart volgend jaar. Bij oliehandelaren was er echter hoop dat de OPEC mogelijk een verdere verlaging van de olieproductie zou aankondigen.

Best Buy

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde bij het slot 5,3 procent lager op 48,64 dollar en Brent werd 5,1 procent goedkoper, op 51,21 dollar per vat.

Sears en Best Buy sloten na het openen van de boeken respectievelijk 13,5 en 21,5 procent hoger. Het noodlijdende Sears heeft dankzij kostenbesparingen voor het eerst in bijna twee jaar weer een winst behaald. Elektronicaverkoper Best Buy profiteerde afgelopen kwartaal onder meer van een goede verkoop van de nieuwe Switch-spelcomputer van Nintendo.

General Motors

Verder stond General Motors in de belangstelling. De automaker is aangeklaagd omdat het in pick-uptrucks gebruik zou hebben gemaakt van sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren. Beleggers zetten daarop het aandeel GM 1,8 procent lager.

Staples was met een plus van 3,2 procent een opvallende winnaar. De leverancier van kantoorbenodigdheden zou een overnamebod van Cerberus Capital Management van 5,8 miljard dollar hebben afgewezen. Investeerder Sycamore Partners is naar verluidt nog wel in de race voor een overname.

Viacom

Tv- en filmbedrijf Viacom sloot met een winst van 0,5 procent. Het moederbedrijf van tv-zenders als MTV en Nickelodeon en filmstudio Paramount profiteerde van een gesloten distributie-overeenkomst met telecomconcern Altice USA.

Verder maakte PepsiCo (plus 1,3 procent) bekend zijn belang van 4,5 procent in de Britse bottelaar en distributeur Britvic van de hand te doen.

De euro werd verhandeld voor 1,1208 dollar, tegen 1,1223 dollar bij het Europese slot van de beurs.