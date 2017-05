AEX sluit met kleine min in tamme sessie

Gepubliceerd op | Views: 261

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index is Hemelvaartsdag een fractie onder de slotstand van woensdag gesloten. Nieuws om de handel richting te geven was donderdag nauwelijks voor handen. Ajax was aan het Damrak een opvallende daler, nadat de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland woensdagavond de finale om de Europa League van Manchester United had verloren.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,1 procent lager op 527,46 punten. De MidKap sloot ook met een min van 0,1 procent, op 796,03 punten. Londen sloot nagenoeg vlak. Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent.

Ajax dook bij de kleinere fondsen 6,2 procent in het rood. Het gaat om een opmerkelijk koersverlies, omdat er normaal eigenlijk nooit zoveel in het aandeel wordt gehandeld. Hadden de Amsterdammers de Europa League gewonnen dan hadden ze zich ook rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Nu is Ajax daarvoor, door de tweede plaats in de competitie achter Feyenoord, aangewezen op voorrondes.

OPEC

Verder was er bij beleggers aandacht voor de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen. De olielanden bereikten eerder op donderdag overeenstemming over een verlenging van de productieverlaging tot eind maart volgend jaar.

De olieprijzen gingen echter fors omlaag. Er was bij oliehandelaren aanvankelijk nog enige hoop dat er mogelijk een grotere verlaging van de productie in zou zitten. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 3,4 procent lager op 49,64 dollar en Brent werd 3,4 procent goedkoper, op 53,23 dollar per vat.

Unilever

Lijstaanvoerder bij de Amsterdamse hoofdfondsen was Unilever, die 1,4 procent won. ArcelorMittal was daarentegen minder in trek. Het staalconcern verloor 2 procent en stond daarmee onderaan de lijst. Air France-KLM was met een winst van 2,1 procent de sterkste stijger in de MidKap. In Frankfurt deed branchegenoot Lufthansa het eveneens goed, met een plus van 2,5 procent.

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor krantenbedrijf Daily Mail en afvaldienstverlener Renewi. Zij zakten in Londen respectievelijk 6,9 en 8,3 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Oliedienstverlener Petrofac speelde 30 procent kwijt, nadat de operationeel directeur van het bedrijf werd geschorst vanwege een fraude-onderzoek.

De euro werd verhandeld voor 1,1223 dollar, tegen 1,1172 dollar bij het Europese beursslot op woensdag.