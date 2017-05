Beurzen licht hoger op Hemelvaartsdag

Gepubliceerd op | Views: 222

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenmarkten lieten donderdag op Hemelvaartsdag kleine koerswinsten zien. Veel beleggers namen een dagje vrij en er is verder weinig richtinggevend nieuws. In Amsterdam was het aandeel Ajax een flinke daler na het verliezen van de finale van de Europa League tegen Manchester United.

De AEX-index op Beursplein 5 stond richting het middaguur 0,2 procent hoger op 528,99 punten. De MidKap was vlak op 796,60 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. In onder meer Zürich, Helsinki, Kopenhagen en Stockholm zijn de markten gesloten.

Ajax verloor bij de kleinere fondsen op het Damrak 6,7 procent aan waarde. De beursgenoteerde voetbalclub plaatste zich door het verliezen van de finale niet voor de groepsfase van de Champions League. Ajax moet zich volgend seizoen nu via de voorronden voor het Europese hoofdtoernooi zien te kwalificeren.

Air France-KLM

In de AEX was staalbedrijf ArcelorMittal de grootste daler met een min van 1,7 procent. Andere verliezers waren onder meer verzekeraar NN Group en digitaal beveiliger Gemalto met dalingen tot 1,2 procent. Koploper in de hoofdindex was telecombedrijf Altice met een plus van 1,5 procent.

De MidKap werd aangevoerd door Air France-KLM, dat 3,7 procent won. De Duitse branchegenoot Lufthansa deed het goed in Frankfurt met een koerswinst van ruim 2 procent.

Euro

In Londen kelderde oliedienstverlener Petrofac ruim 29 procent, nadat de operationeel directeur van het bedrijf werd geschorst vanwege een fraude-onderzoek. Afvaldienstverlener Renewi, ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel en het Britse Shanks, zakte bijna 8 procent na een handelsbericht.

Verder gingen de olieprijzen omlaag, in aanloop naar de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen later op de dag, waar zeer waarschijnlijk de productieverlaging een verlenging krijgt. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 51,10 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper, op 53,76 dollar per vat.

De euro noteerde 1,1266 dollar, tegen 1,1172 dollar bij het Europese slot op woensdag.