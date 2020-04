Uitstel van betaling voor restaurantketen Vapiano

Met Vapiano gaat het al sinds 2015 bergafwaarts. In 2018 maakten ze al een verlies van 100 miljoen euro op een omzet van 370 miljoen euro.



Dat die keten het zonder herstructurering niet ging redden was al bekend. Die herstructurering gaat er nu dus versneld komen. Of een volledig faillissement kan natuurlijk ook.



Geen verrassing dus.