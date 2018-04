Lagere inkomsten telecomconcern AT&T

Gepubliceerd op | Views: 204

DALLAS (AFN) - Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft in het eerste kwartaal de inkomsten zien dalen, mede door de concurrentiestrijd met rivalen als Verizon. Dat blijkt uit cijfers die AT&T na het slot van de beurshandel in New York naar buiten bracht.

De vergelijkbare omzet zakte op jaarbasis met 3,4 procent tot 38 miljard dollar. Volgens AT&T was er wel sprake van een groei van het klantenbestand en aanwas van het abonnees voor onlinetelevisiedienst Directv Now. De nettowinst bedroeg 4,7 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar een jaar geleden.

De cijfers vielen minder goed uit dan analisten hadden verwacht en in de handel nabeurs in New York zakte het aandeel AT&T dan ook flink.