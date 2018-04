Meer winst PayPal door toename transacties

Gepubliceerd op | Views: 161

SAN JOSE (AFN) - Betalingsverwerker PayPal heeft de winst in het eerste kwartaal van het jaar zien stijgen. Dat was te danken aan een toename van het aantal klanten die het betalingsplatform van de onderneming gebruikten voor hun transacties, zo bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht.

PayPal zette een kwartaalwinst in de boeken van 511 miljoen dollar. Dat is een derde meer dan in de eerste verslagperiode van 2017. De omzet steeg van een kleine 3 miljard dollar tot circa 3,7 miljard dollar. Het betalingsvolume groeide vorig kwartaal met 31,5 procent tot 132,4 miljard dollar.