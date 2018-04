Meer betalingstransacties bij Visa

Gepubliceerd op | Views: 129

SAN FRANCISCO (AFN) - Creditcardmaatschappij Visa heeft in het afgelopen kwartaal de omzet opgeschroefd dankzij een gestegen aantal betalingstransacties bij het bedrijf. In vergelijking met een jaar eerder stegen de inkomsten met 13 procent tot krap 5,1 miljard dollar.

Het totaal aantal verwerkte betalingen via Visa in de eerste drie maanden van dit jaar klom met 12 procent tot 29,3 miljard. De aangepaste nettowinst in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bij Visa nam met 26 procent toe tot 2,6 miljard dollar. Een jaar eerder werd de winst nog sterk gedrukt door hoge kosten voor de overname van Visa Europe, dat eerder opereerde als zelfstandig onderdeel.

In een toelichting op de resultaten sprak topman Alfred Kelly van een fantastisch kwartaal voor Visa. Het bedrijf verhoogt zijn verwachtingen voor het hele jaar.