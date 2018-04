Chipconcern Qualcomm verhoogt omzet

Gepubliceerd op | Views: 358

SAN DIEGO (AFN) - Het Amerikaanse chipconcern Qualcomm, dat de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors wil overnemen, heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. De winst viel wel een stuk lager uit dan een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs op Wall Street bekend.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 5 procent tot bijna 5,3 miljard dollar. De nettowinst halveerde op jaarbasis tot 363 miljoen dollar. Dat kwam hoofdzakelijk door een grote last voor het kostenbesparingsprogramma dat in januari werd aangekondigd. Daarbij moeten de kosten met 1 miljard dollar worden verlaagd.

Topman Steve Mollenkopf stelde in een toelichting dat Qualcomm beter presteerde dan verwacht met zijn chipactiviteiten en dat de focus onder meer ligt op afronding van de overname van NXP.

China

Vorige week werd nog bekend China meer concessies wil van Qualcomm voordat goedkeuring wordt gegeven aan de deal. China vreest dat de overname negatieve gevolgen kan hebben voor eigen bedrijven. Oorspronkelijk was het de bedoeling de overname ter waarde van meer dan 40 miljard dollar eind 2017 af te ronden. De deadline voor afronding van de deal is nu opgeschoven tot 25 juli.

Branchegenoot AMD opende ook de boeken. In het eerste kwartaal kwam de omzet van de onderneming uit op bijna 1,7 miljard dollar. Dat is 40 procent meer op jaarbasis. AMD keerde verder terug naar winst. Het bedrijf zette een positief resultaat in de boeken van 81 miljoen dollar. Dat zet af tegen een verlies van 33 miljoen dollar een jaar terug. Analisten wezen er op dat de resultaten van AMD aantonen dat het bedrijf marktaandeel weet te winnen op concurrent Intel.