Omzetgroei voor biotechnoloog Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 1.629 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft de omzet in het eerste kwartaal zien groeien. Dat maakte de onderneming woensdag na het sluiten van de beurzen in de Verenigde Staten bekend. Operationeel nam het verlies flink toe, onder meer door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en toegenomen uitgaven aan onder meer administratie, verkoop en marketing.

Galapagos zette voor 44,8 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken, tegen 39,9 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel verlies steeg in de periode naar 32 miljoen euro, van 11,2 miljoen euro een jaar terug. Galapagos was bijna 70 miljoen euro kwijt voor onderzoek en ontwikkeling, tegen circa 45 miljoen euro vorig jaar. Onder de streep resulteerde een min van 37,3 miljoen euro, van 13,6 miljoen euro negatief aan het einde van de verslagperiode in 2017.

Galapagos had aan het einde van het eerste kwartaal een kaspositie van 1,1 miljard euro. De onderneming rekent dit jaar op een operationele 'cash burn' van 220 miljoen euro tot 240 miljoen euro. Galapagos streeft er verder onder meer naar om dit jaar verschillende onderzoeksresultaten in studies met filgotinib te rapporteren.