Groeiverwachting Duitse economie iets lager

Gepubliceerd op | Views: 165 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/RTR) - De Duitse regering verwacht dat de Duitse economie dit jaar iets minder sterk zal groeien dan eerder voorzien. Berlijn verlaagde de groeiraming voor de grootste economie van Europa in 2018 naar 2,3 procent, van een eerder voorspelde 2,4 procent.

Voor 2019 voorziet het Duitse ministerie van Economische Zaken een plus van 2,1 procent. Minister Peter Altmaier van Economische Zaken verklaarde dat de economie nog altijd erg robuust is en dat het herstel doorzet. De arbeidsmarkt in Duitsland zal verder verbeteren met een werkloosheid die naar een nieuw dieptepunt daalt, aldus de minister.

Altmaier zei echter wel bezorgd te zijn over de internationale handelsspanningen, door het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd. Een handelsoorlog moet worden voorkomen, zei de bewindsman.