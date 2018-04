'Shell overweegt zonne-overname in Italië'

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Italië

LONDEN (AFN) - Olie- en gasconcern Shell overweegt een bod te doen op de Italiaanse zonne-energie-activiteiten van de Britse investeerder Terra Firma. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Volgens de bronnen trekt Shell bij de mogelijke deal op met een samenwerkingspartner. De activiteiten op het gebied van zonne-energie in Italië van Terra Firma hebben de naam RTR en zouden in februari in de etalage zijn gezet door de investeerder. De waarde wordt geschat op 1,5 miljard euro. Ook andere partijen hebben naar verluidt interesse, waaronder de Italiaanse energiebedrijven Enel en Erg, net als spelers uit Azië en het Midden-Oosten. Het Britse BP zou eveneens loeren naar RTR.

Shell is bezig meer te investeren in schone energie uit zon en wind om zo op lange termijn minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.