Grote cijferstroom op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 815

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen geopend, na de forse koersverliezen een dag eerder. Het cijferseizoen op Wall Street is alle hevigheid losgebarsten met kwartaalpublicaties van onder meer Boeing, Twitter, Viacom en Northrop Grumman.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 23.975 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2625 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 6986 punten.

Vliegtuigbouwer Boeing (plus 2,9 procent) voerde zijn winstverwachting op na een veelbelovend begin van het jaar. De vliegtuigbouwer leverde in het eerste kwartaal meer passagierstoestellen af en wist meer contracten af te sluiten met zijn defensiedivisie.

Texas Instruments sprong 4,3 procent omhoog. De chipfabrikant heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan en de prognoses bleven positief. Twitter klom bijna 2 procent nadat het sociale mediabedrijf opnieuw zwarte cijfers schreef.

Northrop Grumman

Defensieconcern Northrop Grumman, producent van onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone, daalde 0,8 procent na cijfers. Branchegenoot General Dynamics, maker van bijvoorbeeld de Abrams-tank, wist beleggers ook niet te bekoren met zijn prestaties en verloor 4 procent.

Viacom, moederbedrijf van MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures, ging 0,5 procent omlaag na resultaten. Verffabrikant Axalta steeg 3 procent dankzij verbeterde cijfers. Kabelaar Comcast daalde licht. Comcast kwam met cijfers en bracht een miljardenbod uit op de Britse televisiezender Sky.

Na het slot wordt het ook erg druk met kwartaalberichten. Dan openen onder meer Facebook, eBay, Visa, Ford Motor en Qualcomm de boeken.