Wiebes legt verband dividendtaks en aardgas

AHA, nogal (k)Wiebes!





"er wordt een verband tussen die afschaffing (lees dividendbelasting) en de aardgaswinning in Groningen gelegd"



logisch toch!



Rare kwiebessen in Den-Haag.



Eens kijken of ze ook een verband leggen met het invoeren van tol, op nieuw aan te leggen snelwegen, in het oosten van het land en GEEN tol op aan te leggen snelwegen, in alle andere delen van het land !



Zullen we dat dan maar koppelen aan de beloningsstructuur van alle soorten koppelstukken in het bedrijfsleven? Betalen zij de tol voor het aanleggen van de wegen in het Oosten! (Slaat nergens op , ik weet het...)



IK denk van NIET, ook dat is nogal Kwiebes...