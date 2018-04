Weer veel kwartaalcijfers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 439

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York beginnen woensdag naar verwachting zonder grote uitslagen, nadat de graadmeters dinsdag nog flink omlaag gingen. Wall Street lijkt erg geschrokken van het aardig opgelopen rendement op obligaties. Daarnaast heeft weer een hele reeks grote Amerikaanse bedrijven de boeken geopend.

De opbrengsten op tienjaarsleningen stegen dinsdag voor het eerst sinds jaren tot boven de 3 procent. De stijgende rendementen op obligaties lopen synchroon met de verwachtingen voor een oplopende inflatie. Ook voor het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is de inflatie van groot belang.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer naar Boeing. Die heeft zijn winstverwachting voor heel het jaar opgevoerd na een veelbelovend begin van het jaar. De vliegtuigbouwer leverde in het eerste kwartaal meer passagierstoestellen af en wist meer contracten af te sluiten met zijn defensiedivisie.

Texas Instruments

Texas Instruments gaat waarschijnlijk flink hoger openen. De Amerikaanse chipfabrikant heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan en de prognoses van het bedrijf bleven bovendien positief. Daarmee overtrof Texas Instruments verwachtingen van kenners die zich juist zorgen maakten over een afzwakkende vraag in de chipindustrie.

Twitter staat ook in de belangstelling. Na het vierde kwartaal van vorig jaar waren er ook in het eerste kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers voor het socialemediabedrijf. Twitter profiteerde vooral van live video en meer persoonlijke reclames.

Comcast

Er was ook nog overnamenieuws. De Amerikaanse kabelreus Comcast liet weten zijn bod op de Britse televisiezender Sky officieel te hebben gemaakt. Daarmee mengt het bedrijf, dat ook met cijfers kwam, zich in een geplande overname door 21st Century Fox, die iets minder bood.

Verder deden onder meer verfmaker Axalta, mediaconcern Viacom en defensieconcern Northrop Grumman nog een boekje open over het afgelopen kwartaal.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,7 procent lager op 24.024,13 punten, waarmee de graadmeter voor de vijfde handelsdag op rij moest inleveren. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 2634,56 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1,7 procent kwijt, op 7007,35 punten.