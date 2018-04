Winststijging voor mediabedrijf Viacom

Gepubliceerd op | Views: 87

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Film- en televisieconcern Viacom heeft in de afgelopen periode meer winst behaald. De omzet van het moederbedrijf van onder meer MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures daalde wel.

De hogere winst in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar heeft Viacom onder meer te danken aan hogere kijkcijfers van zijn niet-Amerikaanse zenders, wat meer advertentie-inkomsten opleverde. Ook schreef filmstudio Paramount Pictures weer zwarte cijfers en leverden kostenbesparingen al het nodige op. Viacom rekent op 100 miljoen dollar (82 miljoen euro) aan besparingen in het hele boekjaar. Verder profiteerde Viacom ook nog van de belastingherziening in de Verenigde Staten.

De winst van Viacom kwam uit op 256 miljoen dollar in het kwartaal tegen 121 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde met 3 procent tot 3,1 miljard dollar.