Flink meer omzet voor verfmaker Axalta

Gepubliceerd op | Views: 52

PHILADELPHIA (AFN) - De Amerikaanse verfproducent Axalta heeft zijn opbrengsten in het eerste kwartaal flink opgevoerd. De branchegenoot van het Nederlandse AkzoNobel profiteerde vooral van eerdere overnames. Ook voor het bedrijf gunstige wisselkoerseffecten hielpen een handje.

Axalta sloot januari, februari en maart af met een omzet van krap 1,2 miljard dollar (966 miljoen euro). Dat betekende een stijging van bijna 16 procent op jaarbasis. Onder de streep resteerde een winst van circa 70 miljoen dollar, tegen ruim 64 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Axalta was er over de gehele linie sprake van gunstige marktomstandigheden. Zo lukte het onder meer om een stevige inhaalslag te maken wat betreft de prijzen voor voor zogeheten performance coatings. Aan de andere kant gingen de prijzen van grondstoffen ook omhoog.

Het verfconcern was vorig jaar nog in verregaande onderhandelingen over een samengaan met AkzoNobel. De fusiegesprekken liepen vast, toen Axalta een overnamebod kreeg van Nippon Paint. Gesprekken met dat Japanse bedrijf liepen echter op niets uit. In de handelsupdate van woensdag werd met geen woord gerept over Akzo of Nippon.