Comcast maakt bod op Sky officieel

PHILADELPHIA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse kabelreus Comcast heeft zijn bod op de Britse televisiezender Sky officieel gemaakt. De Amerikanen bieden 12,50 pond per aandeel Sky, dat daarmee zo'n 22 miljard pond (ruim 25 miljard euro) waard is.

Comcast had eind februari al een informeel bod van dezelfde strekking gedaan. Daarmee mengde het zich in een geplande overname van 21st Century Fox. Dat bedrijf bood al eerder 11,7 miljard pond voor 61 procent van Sky. De overige 39 procent had het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch al in handen.

Sky beval het bod van 21st Century Fox eerder aan zijn aandeelhouders aan. Het bedrijf heeft die steun ingetrokken nu het hogere bod van Comcast officieel is. Het bedrijf heeft zich niet achter het bod van Comcast geschaard.

Opties onderzoeken

21st Century Fox laat weten achter zijn oorspronkelijke bod te blijven staan, maar zijn opties te onderzoeken. De overname stuitte op bezwaren in Groot-Brittannië omdat Murdoch te veel macht zou krijgen. 21st Century Fox had al afspraken gemaakt met Disney om Sky direct door te verkopen.

Comcast maakte verder bekend de winst en omzet in het eerste kwartaal te hebben opgevoerd. De omzet kwam uit op 22,8 miljard dollar (18,7 miljard euro). Onder de streep bleef daar 3,1 miljard dollar van over.