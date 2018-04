Britse koffieketen Costa op eigen benen

Gepubliceerd op | Views: 308 | Onderwerpen: Groot-Britannië

DUNSTABLE (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Britse pub-uitbater Whitbread gaat koffieketen Costa Coffee verzelfstandigen. De afsplitsing moet zo snel mogelijk plaatsvinden en zou binnen twee jaar afgerond moeten zijn, kondigde Whitbread aan.

Met de stap buigt Whitbread voor de druk van activistische investeerders. Die willen al langere tijd dat Costa en hotelketen Premier Inn afgestoten worden. Whitbread zelf ontkent dat de druk van de investeerders de reden was om Costa op eigen benen te zetten.

,,Het bestuur is al langer van mening dat Costa en Premier Inn onafhankelijke bedrijven zouden moeten zijn'', liet president-commissaris Adam Crozier weten. ,,Een scheiding zorgt voor meer focus voor beide bedrijven en geeft onze investeerders een belang in twee ondernemingen van hoge kwaliteit.''

Costa Coffee is de op een na grootste koffieketen ter wereld, na Starbucks. De 1971 opgerichte keten telt meer dan 2400 zaakjes in het Verenigd Koninkrijk, nog eens dik 1400 tenten in andere landen plus ruim 8000 Costa Express-zelfbedieningspunten. Het bedrijf is niet in Nederland actief.