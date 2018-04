Wat mij in bovenstaande reacties opvalt is dat er alleen over piloten gesproken wordt die staken, maar het is ook een gedeelte van het grondpersoneel en cabinepersoneel.

En Janaillac wil de macht van de bonden breken met een stemming onder het personeel ?, ik hoop van harte dat hem dat lukt hij zal de eerste CEO zijn die dat voor elkaar weet te krijgen.

Het is zelfs een Franse president nog nooit gelukt !