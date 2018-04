'Winstdaling Van Lanschot was verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 565

AMSTERDAM (AFN) - De gedaalde winst van vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen is geen verrassing. Dat schrijven analisten van ING, die erop wijzen dat Van Lanschot begin vorig jaar 11 miljoen euro winst boekte op de verkoop van een minderheidsbelang in het bedrijf TechAccess.

De ING-specialisten vinden dan ook dat Van Lanschot goed is begonnen aan het jaar met resultaten die in lijn waren met de tweede helft van vorig jaar. De netto-instroom bij de vermogensbeheerdivisie bedroeg 400 miljoen euro, maar het beheerd vermogen was een procent lager ten opzichte van eind vorig jaar.

ING houdt vast aan zijn buy-advies met een koersdoel van 29 euro. Het aandeel Van Lanschot Kempen noteerde woensdag rond 10.30 uur 0,2 procent lager op 25,65 euro.