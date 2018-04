Retail Estates zet stap met kapitaaluitgifte

Gepubliceerd op | Views: 171

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft de eerste fase van zijn kapitaaluitgifte afgerond. In totaal werd er ingeschreven op een kleine 1,7 miljoen nieuwe aandelen van het in Amsterdam en Brussel genoteerde fonds. Het gaat om bijna 88 procent van de beschikbare aandelen. De overige beschikbare aandelen worden via een private plaatsing verkocht.

Alle aandelen worden voor 65 euro verkocht. Bij een volledige plaatsing haalt Retail Estates ruim 123 miljoen euro op. De aandelen hebben dezelfde rechten als bestaande aandelen en houders krijgen dus ook al dividend over het boekjaar 2017/2018 dat tot eind maart liep.

Tot de resultaten van de private plaatsing openbaar zijn, is de handel in Retail Estates stilgelegd.